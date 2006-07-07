Жванія: Мороз буде спікером три дні

“Наша Україна” у разі згоди на коаліцію з Партією регіонів вимагатиме зміщення лідера СПУ Олександра МОРОЗА з посади голови Верховної Ради.

Про це заявив журналістам представник "Нашої України" Давид ЖВАНІЯ, передає “Українська правда”

Він пояснив, що Партія регіонів спробує залучити до коаліції Нашу Україну, яка після "зради МОРОЗА" не буде з ним брати участь у одній коаліції.

"Ми не підемо в одну коаліцію з соціалістами і комуністами – це однозначно", - заявив Д.ЖВАНІЯ, додавши, що можливість об`єднання з Партією регіонів у нових умовах ще не обговорювалась із "регіоналами".

Д.ЖВАНІЯ вважає спікерство О.МОРОЗА тимчасовим. "МОРОЗ поховав Соцпартію як таку, обмінявши це на три дні перебування в кріслі спікера", - сказав Д.ЖВАНІЯ.

"Він – професійний зрадник, жадібна, цинічна, корислива людина", - додав Д.ЖВАНІЯ.

У свою чергу представник Соцпартії Ярослав МЕНДУСЬ повідомив, що обрання О.МОРОЗА спікером дає шанс на створення широкої коаліції за участі Партії регіонів та "Нашої України".

"Сьогоднішнє голосування відкриває шлях для створення коаліції у широкому форматі, про що неодноразово говорив Президент - нам треба зшивати Україну", - додав Я.МЕНДУСЬ.