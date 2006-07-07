Депутати попрощались до вівторка

Верховна Рада України перенесла своє засідання на вівторок, 11 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосувало 407 із 440, зареєстрованих у залі.

Зокрема, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ на вимогу фракцій «Наша Україна» і БЮТ поставив на голосування пропозицію зробити перерву у роботі ВР до 10.00 вівторка, і ця пропозиція знайшла підтримку в сесійній залі.

Водночас перед голосуванням О.МОРОЗ зазначив, що, не дивлячись на заяву про припинення існування помаранчевої коаліції, юридично це питання ще не оформлено.

Він порадив лідерам «Нашої України» і БЮТ продивитись документи, ними підписані, в яких визначається чітка процедура припинення діяльності коаліції.

Перед голосуванням О.МОРОЗ зазначив, що ВР може продовжувати сьогодні засідання і обирати керівництво парламенту, але «будувати подальшу роботу на конфронтації не хочу».

Він зазначив, що в парламенті “створилася нова ситуація, і вона у юридичному відношенні на нинішній момент не порушує ні регламент ВР, ні Конституції, але є політико-правові особливості цього рішення, і продовження роботи ВР потребує відповідних консультацій та рішень політичних органів партій”.

За словами О.МОРОЗА, необхідність перерви в роботі парламенту до вівторка можна обґрунтувати тим, що має бути або підтверджено функціонування коаліції, яка була сформована раніше, або має бути створена нова коаліція.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня головою Верховної Ради був обраний лідер СПУ О.МОРОЗ. За нього проголосували 238 народних депутатів, причому 186 з них – з Партії регіонів, яка залишилися за рамками коаліційної угоди, підписаної нещодавно. Блок Юлії Тимошенко та “Наша Україна” участі у виборах спікера не брали.

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні заявила, що помаранчева коаліція де-факто не відбулась.

«Наша Україна» також вважає, що демократичної коаліції не існує. За словами Романа БЕЗСМЕРТНОГО, подальша позиція «Нашої України» буде вироблена після обговорення ситуації в блоці.