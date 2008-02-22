Турчинов натякає Балозі, щоб займався справами Секретаріату, а не уряду

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що Секретаріату Президента не варто виступати речниками або експертами дій уряду.

Так він відповів на прохання УНІАН прокоментувати зауваження Секретаріату Президента щодо антиінфляційних заходів, розроблених Кабінетом Міністрів.

“Я вважаю, що Секретаріат має займатися своїми питаннями. Коли у Президента є питання чи зауваження, ми завжди уважно слухаємо”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ повідомив, що в антиінфляційних заходах, які розробив уряд, є ряд «неузгоджень внутрішньої філософії». Зокрема, за його словами, уряд для боротьби з інфляцією має намір застосовувати адміністративні заходи і чекає на більш жорстку монетарну політику НБУ.

«На наш погляд, адміністративні заходи не є виходом і, фактично, є продовженням політики уряду Віктора ЯНУКОВИЧА. Ви пам`ятаєте, що ми критикували його за прийняття постанови про введення декларування продавцем (цін на продукцію – УНІАН)… Зараз ці тенденції розвиваються», - наголосив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що більш жорстка монетарна політика може призвести до зриву економічного зростання в результаті обмеження доступу до фінансів українських підприємств.

Р.ЖУКОВСЬКИЙ зазначив, що прогноз інфляції залишився на колишньому рівні – 9,6% і забезпечення цієї цифри потребуватиме активних і ефективних антиінфляційних заходів.

13 лютого перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Кабмін на найближчому засіданні має намір затвердити перелік антиінфляційних заходів.

Він також повідомив, що ухвалено рішення затверджувати антиінфляційні заходи не постановою уряду, а спільним рішенням Міністерства фінансів, Міністерства економіки і Нацбанку. «Зрозуміло, що без Нацбанку використовувати монетарний інструмент для впливу на інфляцію практично неможливо», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Нагадаємо, Президент України висловив стурбованість високими темпами інфляції в січні. За словами глави держави, інфляція, зафіксована в Україні в січні у розмірі 2,9%, є найбільшою за останні 7 років і, за даними Нацбанку, річне зростання інфляції може становити 19,4%.

Разом з тим прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що інфляція в січні є результатом 17% інфляційного зростання за підсумками 2007 року.

«Ми кожного місяця скорочуватимемо інфляцію і матимемо до кінця 2008 року однозначну інфляцію – до 10%. І це буде удвічі менше, ніж у 2007 році», - сказала вона.

Довідка УНІАН. Бюджет-2008 розрахований з урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн.; зростання ВВП – 6,8%; інфляція – 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).

13 лютого Кабінет Міністрів збільшив прогнозний показник ВВП на 2008 рік до 921 млрд. грн., зберігши прогноз зростання інфляції в 9,6%.