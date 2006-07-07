Ющенко зустрічається з Морозом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з новообраним головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

В прес-службі також зазначили, що за результатами зустрічі буде розповсюджене відповідне повідомлення.

Як повідомляв УНІАН, О.МОРОЗ був обраний головою Верховної Ради вчора вночі після того, як кандидат на посаду спікера від блоку “Наша Україна” Петро ПОРОШЕНКО зняв свою кандидатуру з голосування. До бюлетеню також було включено кандидата від фракції Партії регіонів Миколу АЗАРОВА. Всі 238 депутатів фракції Партії регіонів, КПУ і СПУ, які взяли участь в обранні спікера, проголосували за О.МОРОЗА.

Фракції “Нашої України” і БЮТ вирішили не брати участі в цьому голосуванні, висунення О.МОРОЗА на посаду спікера, що відбулося всупереч попереднім домовленостям в рамках коаліції БЮТ - “Наша Україна” - СПУ стало для них несподіванкою.