Більше 10 авто з російськими військовими залишили територію України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Українські військові фіксують перегрупування Збройних сил РФ та терористів у прикордонній зоні та населених пунктах, які тимчасово перебувають під контролем бойовиків», - зазначив він.

Читайте такожРНБО зафіксувала 129 обстрілів позицій силовиків з початку перемир’я«Поряд з ротацією російських військ зафіксовано вихід з території України понад 10 автомобілів з особовим складом та двох паливозаправників», - додав Лисенко.

Як повiдомляв УНIАН, 10 вересня президент Порошенко на розширеному засіданні уряду заявив, що Росія вивела 70% своїх військ з території України.

"Остання інформація від нашого Головного управління розвідки - 70% військ Російської Федерації відведені за кордон", - сказав він.

У той же час, у Держдепартаменті США цю інформацію поки не підтвердили.