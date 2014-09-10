Порошенко заявив, що Росія вивела 70% військ з території України

11:05, 10 вересня 2014
Політика
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На розширеному засіданні Кабміну Порошенко розповів про ситуацію на сході.

Порошенко оприлюднив останні дані розвідки / Фото УНІАН

Росія вивела 70% своїх військ з території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив на розширеному засіданні уряду.

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"Остання інформація від нашого головного управління розвідки - 70% військ Російської Федерації відведені за кордон", - сказав він.

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