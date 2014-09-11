Українські війська вирівняли та укріпили лінію фронту - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми уже завершили практику залишення наших окремих підрозділів на окремих ділянках, які дуже швидко оточуються і тому зараз прийняте рішення про створення єдиної лінії фронту, виведено наших окремих військовослужбовців, які залишалися на позиціях», - запевнив він.

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За його словами ті позиції, які наразі займають сили АТО – «це та лінія фронту, яка зафіксована, вона обладнана і фортифікаційно захищена, тому ми зараз маємо єдину лінію, яка виключає будь-які «котли» і необхідність виводу наших оточених військових».