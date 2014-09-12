З полону бойовиків звільнені ще 36 військових – Порошенко

Про це зазначається на Facebook-сторінці президента України Петра Порошенка.

"В результаті переговорів з полону бойовиків звільнено вчора 21 та щойно 36 українських військових", – йдеться у повідомленні.

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