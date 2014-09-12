З полону бойовиків звільнені ще 36 військових – Порошенко
07:05, 12 вересня 2014Політика
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З полону бойовиків на Донбасі в рамках Мінського протоколу звільнено ще 36 українських військових.
36 військових звільнено з полону / Facebook Мустафа Наем
Про це зазначається на Facebook-сторінці президента України Петра Порошенка.
"В результаті переговорів з полону бойовиків звільнено вчора 21 та щойно 36 українських військових", – йдеться у повідомленні.
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