ЗМІ: Російським вченим відмовляють у публікаціях у зарубіжних журналах

Провідні наукові видання Європи і США почали відмовляти у публікаціях вченим з Росії. Про це російському виданню «Известия» розповіли п'ятеро провідних вчених Російської академії наук (РАН) та видавці російських журналів, які працюють у галузі фізики і хімії.

За словами вчених, тенденція пов'язана з санкціями проти Росії: роботи надсилаються назад автоматично, без рецензування - зазвичай лише після нього вирішується, чи буде опублікована робота чи ні.

Найбільше відмов отримали вчені з Інституту проблем хімічної фізики РАН. За їх словами, кількість необґрунтованих відмов різко підскочила з червня цього року.

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"Я відіслав статтю до журналу Beilstein Journal of Organic Chemistry (видавець - німецький Інститут Бейльштейна), де мене раніше публікували. Зазвичай редактор направляє матеріал рецензентам, на експертизу з новизні та іншого. У цьому випадку направляти не стали, відразу ж сказали, що стаття нецікава для журналу, що дивно: журнал з органічної хімії, стаття про неї ж. При цьому співавтори статті не були здивовані цим, сказали, що багато їх знайомих з інших відділень РАН також стали отримувати відмови від журналу", - заявив головний науковий співробітник Інституту проблем хімічної фізики РАН Сергій Чапишев.

У німецькому Beilstein Journal of Organic Chemistry сказали російському виданню, що зростання числа відмов не спостерігають.

Щось подібне, за словами дослідників, було 6 років тому - після збройного конфлікту у Південній Осетії.