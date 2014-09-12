Порошенко виставив на продаж свій судноремонтний завод в Севастополі - ЗМІ

Про це повідомив в.о. губернатора Севастополя Сергій Меняйло.

У Севастополі знаходяться три судноремонтних заводи - 13-й і 92-й Міноборони і колишній Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе, власником якого є Порошенко, передають РИА Новости.

"Основна проблема - це Севморзавод (колишній імені Орджонікідзе). Йде процес інвентаризації, уточнюються борги підприємства перед містом. Власник виставив його на продаж", - сказав Меняйло.Читайте такожПорошенко готовий продати весь свій бізнес, крім 5-го каналу

Заводом вже зацікавилися представники Об'єднаної суднобудівної корпорації, зазначив він.

"Ми розглядаємо питання комплексного судноремонту. Наша програма передбачає можливість входження деяких цехів і потужностей СМЗ до складу 13 заводу, наприклад 50-тисячного дока, причалів", - сказав глава Севастополя.