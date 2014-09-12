У Донецьку знову чути звуки залпів - міськрада

Про це повідомляє сайт міської ради.

"О 14 годині 20 хвилин почався обстріл Петровського району. На даний момент військові дії в районі припинилися. Інформація про те, чи є руйнування і постраждалих серед мирного населення, уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Донецьку стріляють з великокаліберної зброї і важких гарматТакож внаслідок артобстрілів був знеструмлений Петровський водопровідний вузол КП «Донецькміськводоканал». До 17.15 енергопостачання сайту відновили і він знову розпочав роботу.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі був обстріляний Київський район міста.