У Донецьку знову чути звуки залпів - міськрада
19:39, 12 вересня 2014Політика
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У Донецьку станом на 18.00 обстановка напружена, звуки залпів лунають у багатьох районах міста.
REUTERS
Про це повідомляє сайт міської ради.
"О 14 годині 20 хвилин почався обстріл Петровського району. На даний момент військові дії в районі припинилися. Інформація про те, чи є руйнування і постраждалих серед мирного населення, уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Донецьку стріляють з великокаліберної зброї і важких гарматТакож внаслідок артобстрілів був знеструмлений Петровський водопровідний вузол КП «Донецькміськводоканал». До 17.15 енергопостачання сайту відновили і він знову розпочав роботу.
Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі був обстріляний Київський район міста.
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