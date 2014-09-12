Вночі був обстріляний Київський район Донецька

Про це йдеться в повідомленні Донецької міської ради. "В результаті попадання снарядів і подальшого займання. пошкоджено приватний будинок №4 по вулиці Середня і двоповерховий будинок №34 по вулиці Нєдєліна. Постраждали будинки і за такими адресами: проспект Київський, 64, проспект Партизанський 31а, вул. Берзаріна 6, 27, 29, вул. Нєдєліна 15, вул. Сакко і Ванцетті 46, 37, вул. Горбатова 13. За вказаними адресами пошкоджено також і газопроводи. Бригади ПАТ "Донецькміськгаз" вже приступили до ремонтно-відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.

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Після артобстрілу в Київському районі відбулося автоматичне відключення 14 трансформаторних підстанцій. О 5.50 на 11 з них було відновлено енергопостачання. Роботи по підключенню трьох підстанцій тривають.

У повідомленні наголошується, що станом на 9.30 обстановка в Донецькунапружена. Комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, і громадський транспорт працюють у штатному режимі.