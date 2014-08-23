З України виїхали 184 російських КамАзи. Прикордонникам не дозволили їх оглянути

Як передає кореспондент УНІАН про це на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Станом на 13.00 з території України виїхало 184 вантажівки. Проте наших представників на огляд цих вантажівок не допускають", - сказав Лисенко.

Він також повідомив, що групу українських прикордонників та митників, яких вчора заблокували російські військові для безперешкодного в’їзду "гуманітарного конвою", розблоковано, вони перебувають в українському прикордонному пункті пропуску "Ізварине".

Читайте такожУ вантажівки гумконвою РФ завантажують обладнання заводу "Топаз" - РНБОЯк повідомляв УНІАН, сьогдні вранці російські ЗМІ писали, що перші вантажівки з російського конвою вже знаходяться на території РФ.