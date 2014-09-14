Восьмий день перемир'я на Донбасі: бойовики обстрілюють позиції сил АТО з мінометів, танків і "Градів"

Поблизу Ясинуватої та Авдіївки йде бій. Бойовики застосовують важку артилерію і танки, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Українські військові захищаються на атакованих ворогом блокпостах.

Дістатися до Авдіївки нині дуже непросто. Терористи підірвали мости, уламки та залізничні вагони заблокували рух на трасах.

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Сама Авдіївка контролюється сепаратистами. Блокпости довкола міста облаштовані бойовиками.

Складна нині ситуація під Майорськом. Там український блокпост обстрілюється з важкої артилерії та мінометів. Однак частіше влучають не у військовий об'єкт, а в будинки, розташовані неподалік.

Неподалік міста українська розвідгрупа потрапила в засідку. Щонайменше двоє бійців важко поранені.

Найскладніша ж ситуація нині в бійців 11-го батальйону "Київська Русь". Вони знаходяться за Дебальцевим у щільному вогневому контакті з ворогом.

"Продовжуються удари "Градом" по Дебальцевому. Обстрілюються з мінометів наші блокпости. Була спроба штурму одного з наших блокпостів. Одна, друга спроби були відбиті. Вчора стріляли, позавчора стріляли, сьогодні стріляли", - розповів один із військових.

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У самому Дебальцеві, котрий контролюють українські війська, в незачищеній від бойовиків північній частині на автомобілях пересуваються мобільні групи терористів. Вони обстрілюють із мінометів місто, тоді як тамтешні жителі вважають, що це робить Національна гвардія.

Вони переконані, що снаряди прилітають із тих боків, де знаходяться українські війська.

Під вогнем ворога також перебуває Попасна. Традиційно вже ракети прилітають не лише на блокпости, а й у житлові будинки.

Як уже повідомлялося, напередодні бойовики обстрілами знищили завод, елеватор і житлові будинки в Попасній.