"Влада" ДНР зажадала реєстрації всіх приватних шахт

Потрібно надати ліцензію на видобуток вугілля, договір оренди, ксерокопії паспортів засновників, повідомляє ZN.UA.

Ті, хто не зареєструється в 5-денний термін, позбудуться прав на розробку надр.

ДНРівці обіцяють 5% від обороту в якості єдиного податку, а крім того, обіцяють що не буде "поборів прокурорів, ментів, УБОЗу та злодіїв у законі".

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Крім того, вони повідомляють що протягом 10 днів повністю перекриють вивезення вугілля в Україну. Це пояснюється необхідністю накопичити перед зимою 4-5 млн т вугілля для обігріву населення.

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При цьому, як свідчить один з керівників шахт, які перебувають у зоні так званої "ДНР", донецьке вугілля постійно відвантажується й ешелонами йде в Російську Федерацію.

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Нагадаємо, раніше в РНБО повідомили, що бойовики почали грабувати шахти на Донбасі і автоколонами вивозити вугілля в Росію. Зокрема, на шахті "Антрацит" та "Червоний партизан", а також на сусідніх шахтах бойовики викрали близько 15 тисяч тонн вугілля.