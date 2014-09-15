"Влада" ДНР зажадала реєстрації всіх приватних шахт
14 вересня влада так званої "ДНР" зажадала у 5-денний строк пройти реєстрацію представникам всіх приватних гірничодобувних підприємств. Йдеться, передусім, про приватні шахти.
Потрібно надати ліцензію на видобуток вугілля, договір оренди, ксерокопії паспортів засновників, повідомляє ZN.UA.
Ті, хто не зареєструється в 5-денний термін, позбудуться прав на розробку надр.
ДНРівці обіцяють 5% від обороту в якості єдиного податку, а крім того, обіцяють що не буде "поборів прокурорів, ментів, УБОЗу та злодіїв у законі".
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Крім того, вони повідомляють що протягом 10 днів повністю перекриють вивезення вугілля в Україну. Це пояснюється необхідністю накопичити перед зимою 4-5 млн т вугілля для обігріву населення.
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При цьому, як свідчить один з керівників шахт, які перебувають у зоні так званої "ДНР", донецьке вугілля постійно відвантажується й ешелонами йде в Російську Федерацію.
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Нагадаємо, раніше в РНБО повідомили, що бойовики почали грабувати шахти на Донбасі і автоколонами вивозити вугілля в Росію. Зокрема, на шахті "Антрацит" та "Червоний партизан", а також на сусідніх шахтах бойовики викрали близько 15 тисяч тонн вугілля.