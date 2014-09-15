Україна прагне підвищити рівень співробітництва з арабським світом - Клімкін

Як повідомили УНІАН в Департаменті політики і комунікацій МЗС України, про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з 11-ма послами арабських держав, акредитованими в Києві (Алжир, Єгипет, Ірак, Кувейт, Ліван, Лівія, Марокко, ОАЕ, Палестина, Саудівська Аравія, Судан).

Міністр зазначив, що Україна зацікавлена в залученні додаткових інвестицій з Близького Сходу та Північної Африки.

Читайте такожУкраїна вступить у НАТО через кілька років - нардеп

Клімкін також висловив вдячність за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України як у рамках міжнародних організацій, та і на двосторонньому рівні.

Він повідомив, що з метою спрощення міжлюдських контактів наразі розглядається можливість спрощення візових вимог з деякими арабськими країнами. Міністр також поінформував, що президент України планує призначити ближчим часом послів у низку арабських держав.