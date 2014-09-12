Клімкін опублікував нову символіку МЗС
12:54, 12 вересня 2014Політика
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У мережі з'явилася нова символіка Міністерства закордонних справ.
Для МЗС України розробили нову символіку / @PavloKlimkin
Сьогодні, 12 вересня, опублікована нова символіка МЗС України, яку розробили українські дизайнери.
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у своєму мікроблозі Twitter.
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"І щоб не було спекуляцій: символіка розроблена безкоштовно українською студією 3Z. Волонтерство - воно ж буває і дизайнерське", - написав міністр.
Нова символіка для МЗС європ. країни. Brand new visual identity for MFA of a European country. http://t.co/ZVE2IqJbeppic.twitter.com/vscxueMmZx
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 12, 2014
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