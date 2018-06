Клімкін опублікував нову символіку МЗС

Сьогодні, 12 вересня, опублікована нова символіка МЗС України, яку розробили українські дизайнери.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у своєму мікроблозі Twitter.

Читайте такожІнавгураційний гардероб першої леді Марини Порошенко розроблений відомими українськими дизайнерками

"І щоб не було спекуляцій: символіка розроблена безкоштовно українською студією 3Z. Волонтерство - воно ж буває і дизайнерське", - написав міністр.

Нова символіка для МЗС європ. країни. Brand new visual identity for MFA of a European country. http://t.co/ZVE2IqJbeppic.twitter.com/vscxueMmZx