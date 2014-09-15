Партії зрівняли свої шанси, включивши до виборчих списків військових і журналістів - КВУ

13:47, 15 вересня 2014
Політика
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Голова правління КВУ відзначив, що до питання формування своїх виборчих списків більшість партій підійшли досить шаблонно, а включення до кожної партії військових, громадських діячів і журналістів призвело до розмитості.

Фото УНІАН

Партії зрівняли свої шанси на позачергових парламентських виборах, включивши до виборчих списків військових, громадських діячів та журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.

Він відзначив, що до питання формування своїх виборчих списків більшість партій підійшли досить шаблонно. Проте, деякими несподіванками стали прізвища у списках.

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“Попит на військових, громадських діячів, журналістів. Кожна партія - в силу своїх можливостей і в силу бажання самих військових, активістів і журналістів - цей попит задовольнила””, - сказав він.

Водночас, на його думку, ефективною подібна технологія була б у випадку, коли б у одній партії, наприклад, були сконцетровані військові командири, у іншій — громадські діячі.

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“Це б не призвело до такої розмитості, до якої сьогодні це призвело”, - додав Черненко.

Таким чином, на думку голови КВУ, включення майже кожною з партій до своїх списків військових, громадських діячів та журналістів призвело до того, що “вони знову зрівняли всі свої шанси”.

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