Партії зрівняли свої шанси, включивши до виборчих списків військових і журналістів - КВУ

Партії зрівняли свої шанси на позачергових парламентських виборах, включивши до виборчих списків військових, громадських діячів та журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.

Він відзначив, що до питання формування своїх виборчих списків більшість партій підійшли досить шаблонно. Проте, деякими несподіванками стали прізвища у списках.

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“Попит на військових, громадських діячів, журналістів. Кожна партія - в силу своїх можливостей і в силу бажання самих військових, активістів і журналістів - цей попит задовольнила””, - сказав він.

Водночас, на його думку, ефективною подібна технологія була б у випадку, коли б у одній партії, наприклад, були сконцетровані військові командири, у іншій — громадські діячі.

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“Це б не призвело до такої розмитості, до якої сьогодні це призвело”, - додав Черненко.

Таким чином, на думку голови КВУ, включення майже кожною з партій до своїх списків військових, громадських діячів та журналістів призвело до того, що “вони знову зрівняли всі свої шанси”.