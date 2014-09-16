Порошенко сумнівається, що закон про статус окремих районів на Донбасі гарантує мир
17:59, 16 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що не впевнений, що прийняття сьогоднішніх законів гарантує мир, але Україна все одно мала зробити цей крок.
Петро Порошенко / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив в інтерв'ю журналістам після церемонії покладання квітів до пам'ятної дошки журналісту Георгію Гонгадзе.
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Відповідаючи на запитання, чи впевнений президент, що прийняття сьогоднішніх законів в ВР гарантують мир, він відповів: “Ні, але ми маємо зробити свій крок і забезпечити, щоби та сторона зробила відповідні кроки. Не буде цього — не буде миру”.
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