Порошенко сумнівається, що закон про статус окремих районів на Донбасі гарантує мир

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив в інтерв'ю журналістам після церемонії покладання квітів до пам'ятної дошки журналісту Георгію Гонгадзе.

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Відповідаючи на запитання, чи впевнений президент, що прийняття сьогоднішніх законів в ВР гарантують мир, він відповів: “Ні, але ми маємо зробити свій крок і забезпечити, щоби та сторона зробила відповідні кроки. Не буде цього — не буде миру”.