Порошенко сумнівається, що закон про статус окремих районів на Донбасі гарантує мир

17:59, 16 вересня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що не впевнений, що прийняття сьогоднішніх законів гарантує мир, але Україна все одно мала зробити цей крок.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив в інтерв'ю журналістам після церемонії покладання квітів до пам'ятної дошки журналісту Георгію Гонгадзе.

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Відповідаючи на запитання, чи впевнений президент, що прийняття сьогоднішніх законів в ВР гарантують мир, він відповів: “Ні, але ми маємо зробити свій крок і забезпечити, щоби та сторона зробила відповідні кроки. Не буде цього — не буде миру”.

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