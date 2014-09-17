США вважають поразкою Росії ратифікацію УА України з ЄС

Про це заявила представник державного департаменту США Марі Гарф на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства.

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Вона зазначила, що Росія намагалася не допустити ратифікації УА і втілення її положень у життя.

"Але зараз цей документ не тільки ратифікований Україною, а Росія все більше ізольована від решти світу. Тому це трохи схоже на стратегію подвійного програшу для них (РФ.-УНІАН)", - сказала Марі Гарф.

В окремій заяві Марі Гарф привітала українців з ратифікацією УА з ЄС, назвавши історичним день ратифікації. "Черговим кроком уперед з цією угодою в умовах великих викликів українські лідери виконали волю українського народу, котрий продемонстрував свою переважаючу підтримку подальшої інтеграції з Європою минулої зими та голосуванням на президентських виборах 25 травня", - відзначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада і Європарламент синхронно ратинували УА між Україною і ЄС.