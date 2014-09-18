Порошенко у Конгресі США: Україна зараз у центрі нової спроби поділу світу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на спільному засіданні палат Конгресу США.

«Агресія проти України стала одним з найгірших наслідків агресії в світі… Світ постав перед страшною кризою безпеки. Зараз ми стаємо свідками нової спроби розподілу світу. Україна стоїть в центрі цієї спроби. Результат сьогоднішньої війни визначить, чи будемо ми змушені прийняти страшну і темну Європу як частину нового світу», - сказав він.

Читайте такожПорошенко закликав США надати Україні статус основного союзника без членства в НАТОЗа словами Порошенка, війна, в якій сьогодні борються молоді українські хлопці, – це війна за вільний світ.

Він також нагадав про трагедію з Боїнгом Малайзійських авіаліній, який був збитий у небі над Донеччиною.

«Це був брутальний акт терору. На жаль, ця трагедія змусила «прокинутись» багатьох у світі у ставленні до ситуації в Україні… Цинічне збиття Боїнга Малайзійських авіаліній підняло ще одне питання: ми зараз - на передовій боротьби проти тероризму. І ми маємо об'єднати зараз всі зусилля для боротьби з тероризмом, щоб ефективно реагувати на цей виклик», - заявив Порошенко.

Читайте такожПорошенко: Якщо ця війна стосується прав, а не геополітичних амбіцій, рішення буде знайденоОкрім того, президент закликав США ухвалити нові санкції проти Росії.

«Прошу, щоб США були сильними та стояли на підтримку своїх принципів та подальших санкцій проти агресора. Економічні санкції є важливими з багатьох причин - вони допомогли розподілити між хорошим і поганим, захистити моральні основи і не зважати на прагматизм», - сказав він.