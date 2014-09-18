У Росії заявили, що 97% жителів окупованого Криму одержали паспорти РФ
19:45, 18 вересня 2014Політика
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Федеральна міграційна служба (ФМС) тимчасово окупованого Криму видала 1 млн. 743 тис. 880 паспортів Росії.
Окупаційна півострова Криму видала паспорти 97% кримчан / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба ФМС.
«Більш як 97% населення півострова Крим старше 14 років одержали російські паспорти», - повідомили у прес-службі.
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