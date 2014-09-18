У Росії заявили, що 97% жителів окупованого Криму одержали паспорти РФ

Про це повідомляє прес-служба ФМС.

«Більш як 97% населення півострова Крим старше 14 років одержали російські паспорти», - повідомили у прес-службі.

Читайте такожВ окупованому Криму продовжують зростати ціни на харчіВсього з моменту анексії Криму ФСМ прийняла більш як 1 млн. 780 тис. документів на одержання громадянства Росії від жителів Криму.