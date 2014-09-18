У Росії заявили, що 97% жителів окупованого Криму одержали паспорти РФ

19:45, 18 вересня 2014
Політика
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Федеральна міграційна служба (ФМС) тимчасово окупованого Криму видала 1 млн. 743 тис. 880 паспортів Росії.

УНІАН

Про це повідомляє прес-служба ФМС.

«Більш як 97% населення півострова Крим старше 14 років одержали російські паспорти», - повідомили у прес-службі.

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