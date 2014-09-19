У Криму біля кордону з Україною розмістили 50 танків, 100 бронемашин і системи залпового вогню

У Криму, на адміністративному кордоні з материковою частиною України, крім 4 тисяч бійців, зосереджено 50 танків, 100 бронемашин та системи залпового вогню

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Російські підрозділи на території тимчасово окупованого Криму, про розгортання яких на півночі півострова ми повідомили вчора, за повідомленнями розвідки, налічують близько 50 танків, 100 бронемашин та системи залпового вогню», - зазначив він.

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«Проте, вони залишаються на території окупованого Криму», - уточнив речник РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня практично всі дислоковані у північній частині Криму військові підрозділи Росії висунулися до адміністративного кордону з материковою Україною.

"За оперативною інформацією, фактично всі дислоковані у північній частині окупованого Криму військові підрозділи РФ, а це 4 тис. бійців особового складу, з населених пунктів Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой, Воїнське, Азовське висунуті до адміністративного кордону з материковою частиною України з усією технікою і боєприпасами та розташовані невеликими тактичними групами від Каркінітської затоки до Арабатської стрілки", - сказав Лисенко.