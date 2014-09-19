У Дніпропетровську затримали бортпровідника, який повідомляв бойовикам про вильоти авіації ЗСУ

18:21, 19 вересня 2014
Політика
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У затриманого вилучено технічні засоби стеження і зв'язку, які він використовував для отримання і передачі інформації бойовикам «ДНР».

REUTERS

У Дніпропетровську правоохоронці затримали бортпровідника однієї з авіакомпаній, котрий передавав бойовикам терористичної організації «Донецька народна республіка» інформацію про базування і бойові вильоти літаків Повітряних сил України в зону проведення антитерористичної операції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

«У ході проведення оперативних заходів луганські оперативники отримали інформацію про те, що 30-річний житель міста Горлівка Донецької області, що працює бортпровідником однієї із авіакомпаній, завербований як агент бойовиками «ДНР». За родом своєї діяльності він мав доступ до інформації про базування і бойові вильоти літаків ЗСУ в зону АТО. За матеріальну винагороду в доларовому еквіваленті він передавав інформацію бойовикам «ДНР», - повідомили у прес-службі.

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Луганські оперативники звернулися за допомогою до керівництва Департаменту карного розшуку МВС України та дніпропетровських колег. Була створена спільна група, співробітники якої відстежили пересування агента бойовиків і затримали його у Дніпропетровську.

У затриманого було вилучено технічні засоби стеження і зв'язку, які він використовував для отримання і передачі інформації бойовикам «ДНР».

Стосовно затриманого відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України «Терористичний акт». Слідство проводиться Службою безпеки України.

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