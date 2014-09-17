У Дніпропетровську затримали офіцера військкомату, який за хабарі звільняв від мобілізації

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили та припинили протиправну діяльність посадовця одного з військкоматів Дніпропетровська, який під час проведення мобілізації отримував хабарі від призовників за звільнення від служби», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, за даними СБУ, встановлено, що офіцер військкомату вимагав 6 тис. грн від місцевого мешканця за надання медичного висновку про непридатність до військової служби.

«15 вересня ц.р. співробітники СБУ затримали хабарника в робочому кабінеті», - зазначили прес-центрі.

За матеріалами СБУ військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону відкрито кримінальне провадження стосовно офіцера відділу комплектування військкомату за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.