В Глазго спалахнули сутички між прихильниками та противниками незалежності Шотландії

Активісти обидвох груп упродовж дня мітингували на Джордж-сквер і до вечора усе було спокійно. Що стало причиною спалаху конфлікту, невідомо, повідомляє ТСН.

Зараз на площу прибули підрозділи поліції, які спеціалізуються на роботі в умовах масових заворушень.

Вони вимагають від мітингувальників заспокоїтися, а найбільш активних затримують і доправляють до поліцейського відділку.

Читайте такожШотландія залишається у складі Великобританії: 55% проголосували проти незалежності

Глазго та ще три шотландські округи найбільше проголосували за незалежність. Решта 28 округів, включно зі столицею Единбургом, обрала залишитися у складі Великобританії

За результатами вчорашнього рефендуму 45 відсотків шотландців проголосували "за" незалежність, 55% - "проти".

Прем'єр Шотландії Алекс Салмонд, натхненник та головний провідник ідеї незалежності, одразу заявив, що поважає волю народу та закликав усіх зробити те саме.

Разом із тим додав, що очікує від Лондона виконання обіцянок дати Шотландії більше повноважень, а після того подав у відставку.