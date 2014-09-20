СБУ запобігла теракту в Херсоні під час святкування Дня міста

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисники планували здійснити вибухи під час святкування Дня міста для дестабілізації ситуації та сіяння паніки серед мирних жителів.

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У результаті перевірки інформації, яка надійшла на цілодобову «гарячу лінію», співробітники СБУ затримали місцевого мешканця, який запланував цю диверсійну акцію. Під час обшуку в автомобілі затриманого вилучено вибухові пристрої, тротилову шашку з детонатором.

Крім того, за місцем проживання чоловіка було виявлено записник зі списком так званих «тітушок», яких у січні-лютому ц.р. автобусами возили до Києва для участі в антимайдані.

Ця група зловмисників також розфарбовувала у кольори російського прапору будівлі та паркани у центрі Херсона. Під час розмальовування зупинок міського транспорту правоохоронці затримали двох місцевих мешканців – 1961 та 1991 р.н. Стосовно цих осіб міліцією складено протоколи про адміністративні порушення.

За фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст.263 Кримінального кодексу України.

У СБУ нагадують, що громадяни, які володіють інформацією про наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності, можуть повідомити її на гарячу лінію call-центру СБУ 0-800-501-482 або на поштову скриньку callcenter@ssu.gov.ua