Розвідники знищили три російських танки під Маріуполем
00:08, 22 вересня 2014Політика
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Розвідувальна група завдала удару по противнику після ракетного обстрілу своїх позицій.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Андрій Цаплієнко.
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"Перемир'я в Маріуполі. Після сьогоднішнього обстрілу "градами" українських позицій розвідгрупа вирушила в рейд і підбила три рашистских танки. Кажуть, військовою мовою це називається асиметрична відповідь", - написав він.
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