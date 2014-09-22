Розвідники знищили три російських танки під Маріуполем

00:08, 22 вересня 2014
Політика
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Розвідувальна група завдала удару по противнику після ракетного обстрілу своїх позицій.

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Андрій Цаплієнко.

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"Перемир'я в Маріуполі. Після сьогоднішнього обстрілу "градами" українських позицій розвідгрупа вирушила в рейд і підбила три рашистских танки. Кажуть, військовою мовою це називається асиметрична відповідь", - написав він.

Допис by Andriy Tsaplienko.
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