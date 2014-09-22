Голова ТСК з розслідування трагедії під Іловайськом: "усі до останнього тягнуть резину"

Правоохоронні, силові та військові відомства затягують розслідування обставин трагічних подій, що призвели до загибелі та захоплення в полон бійців добровольчих батальйонів, а також Збройних сил України біля міста Іловайськ Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив голова Тимчасової слідчої комісії з розслідування подій під Іловайськом Андрій Сенченко у коментарі журналістам після засідання ТСК.

На початку засідання депутат повідомив, що ТСК надіслала низку запитів, зокрема до Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, МВС, СБУ, Генпрокуратури та Нацгвардії.

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«Складно робити висновки, тому що, на жаль, усі перераховані мною органи: і Міністерство оборони, і Генеральний штаб - усі до останнього тягнуть резину. Незважаючи на те, що це особливого значення питання. Ми їх письмово попросили відповісти якомога швидше. Пройшло 10 днів, а документи ми досі не отримали”, - сказав Сенченко після засідання.

Зокрема, за його словами, ТСК отримала від СБУ “абсолютно незрозумілий документ, що вони нам допоможуть дізнатися, до чого дорозслідувалася Генпрокуратура”. “Я буду сьогодні говорити із керівником СБУ з тим, щоб він пояснив своєму заступнику (Віталію Яловенку, який був присутній на засіданні ТСК - УНІАН), що такі відповіді не готують”, - сказав голова ТСК.

Водночас Сенченко розраховує, що протягом 1-2 днів ТСК зможе отримати відповіді на свої питання від усіх органів.

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Також Сенченко зазначив, що в подальшому на засідання ТСК може бути запрошений генерал Руслан Хомчак, якому з бійцями вдалося вирватися з оточення під Іловайськом. “І будемо виїжджати і домовлятися про те, щоб ті люди, яких ми хочемо опитати, були в цей час у Краматорську, на місці. Будемо виїздити у штаб АТО в Краматорськ”, - сказав голова ТСК.

На сьогоднішньому засіданні ТСК доповідав також боєць батальйону “Дніпро-1” Володимир Парасюк, який після поранення та полону вирвався з-під Іловайська.

Як повідомлялося, наприкінці серпня бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення. Втім, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.

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В той же час російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові понесли значні втрати.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих в полон українських військових досі немає.