Сидоренко: бій в Іловайську допоміг військовим АТО повірити в свої сили

Про це заявив начальник бронетанкової служби озброєння оперативного командування "Південь" полковник Євген Сидоренко, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони. "Іловайськ допоміг нам повірити у власні сили. Люди повірили в себе, свою зброю. Повірили, що можуть бити ворога", - підкреслив начальник бронетанкової служби озброєння ОК "Південь" полковник Євген Сидоренко

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Говорячи про події, які сталися поблизу населеного пункту Іловайськ Донецької області, офіцер підкреслив, що грамотно організована оборона дозволила українським силовикам утримати практично всі напрямки, по яких здійснювали наступ терористи і російські військові.

"Після вторгнення російських військ ми не допустили жодного їх прориву. Вони намагалися пробитися, увійти до нас у тил, розчленувати нашу групу і розбити всіх поодинці. Цього не сталося. І в цьому заслуга всіх, хто там був - кожного на своїй ділянці, в окопі, на одиниці техніки", - зазначив він.

За словами полковника Євгена Сидоренка, який став безпосереднім учасником подій під Іловайськом, мужність і героїзм українських військових стали запорукою того, що угруповання не було знищено, деморалізовано, а найголовніше - підрозділи з втратами, але зі зброєю вийшли з оточення.

"Люди повірили в себе, свою зброю. Повірили, що можуть бити ворога", - наголосив офіцер та підкреслив, що вихід українських військових з-під Іловайську є однією з героїчних сторінок вітчизняного війська.

Наприклад, 2-га протитанкова батарея 51-ї окремої механізованої бригади прикривала дорогу Кутейникове - Іловайськ, коли пішла колона. Артилеристи прийняли нерівний бій - їм протистояли 16 одиниць бронетехніки, у тому числі 4 танки. Щоб артилеристи могли перезаряджатися, їм на допомогу прийшов розрахунок зенітної установки ЗУ-23-2, встановленої на звичайному ЗіЛ-131. В результаті бою наші військові підбили три бойові машини ворога.

Добровольчі батальйони не робили жодного кроку без підтримки артилерії, було вчасно забезпечено підвіз боєприпасів. На жаль, 24 серпня артилерію знищили - її 6 годин накривали вогнем під контролем російських безпілотників.

Протягом двох діб тримав оборону підрозділ інженерних військ. Військовослужбовці тилових підрозділів сідали за кулемети, зенітні установки і вели вогонь для того, щоб зупинити ворога.

Полковник Євген Сидоренко зазначив, що прізвища військовослужбовців, які виявили свої найкращі якості в боях, подані для присвоєння нагород.

Своєю чергою, міністр оборони генерал-полковник Валерій Гелетей поінформував присутніх на брифінгу журналістів про подання на президента необхідних документів щодо присвоєння полковнику Євгену Сидоренку звання Героя України.