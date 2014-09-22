Прикарпатські волонтери влаштували "розпродаж" кевларових шоломів для потреб АТО

Людям пропонували долучитися грошима до справи придбання та передачі в зону АТО таких потрібних бійцям засобів безпеки, повідомляє ТСН.

За словами волонтерів, вони заборгували закордонним постачальникам, але ті погодилися дати їм товар авансом.

"Частина була предоплата. Але благодійники змогли взяти надлишок, ще більше – під своє чесне слово взяли, що могли, скільки влізло у машину, більше, ніж ми просили. І ось цей надлишок – 9 тисяч євро тільки по касках", - пояснив співголова координаційного центру швидкого реагування Івано-Франківській області Юрій Романюк.

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Отже, 243 новісінькі каски на загальну суму в майже півмільйона гривень ентузіасти виклали на центральній площі Івано-Франківська перед облдержадміністрацією.

Організатори запропонували містянам їх викупити та передати бійцям у зону АТО.

Вартість одного шолома – € 120 євро, тобто майже 2 тис. гривень. Початок акції виявився успішним – перехожі відразу викупили майже 10 штук.