Створена нова коаліція

Створено нову антикризову коаліцію, до складу якої увійшли Партія регіонів, Соціалістична і Комуністична партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник Партії регіонів Володимир СІВКОВИЧ

За його словами, до складу коаліції увійшло 233 народних депутати. Але, зазначив В.СІВКОВИЧ, ще 20 депутатів були відсутні сьогодні в Києві, тому він прогнозує, що коаліція збільшиться.

Щойностворена коаліція офіційно висунула кандидатуру Януковича на посаду прем’єр-міністра.

Як повідомлялося, раніше угоду про створення коаліції демократичних сил підписували БЮТ, "Наша Україна" і СПУ.