Дружина обвинуваченого в замаху на Путіна Осмаєва йде на вибори в Раду

Як повідомила УНІАН сама Аміна Окуєва, вона прийняла рішення балотуватися по 136-му виборчому округу, в Суворовському районі міста.«Потрібно пробувати щось робити не тільки з плакатом в руках. Вирішила спробувати, в тому числі за наполяганням друзів і знайомих. Зараз закінчую оформляти необхідні документи», - сказала вона, додавши, що не цікавилася, хто складе їй конкуренцію у виборчому окрузі.

Читайте такожЗМІ: "Замах" на Путіна в Одесі могли сфабрикувати через чеченську нафту«Мене цікавило, чи не йдуть за ним у Верховну Раду активні майданівці, але таких немає», - сказала вона.

Аміна Окуєва припустила, що через оформлення документів кандидата у народні депутати їй доведеться пропустити найближчу поїздку в зону АТО.

Аміна Окуєва - професійний медик, була одним з лікарів Майдану. Є бійцем батальйону «Київ-2», а також представником суспільно-політичного руху «Вільний Кавказ» в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року спецслужби Росії і України повідомили про затримання в Одесі підозрюваних, які перебували в міжнародному розшуку, - громадянина Казахстану Іллі Пьянзіна і уродженця Грозного Адама Осмаєва. В спецслужбах заявили, що затримані зізналися в підготовці замаху на Путіна в Москві, яке повинно було відбутися відразу після березневих виборів президента Росії.

14 серпня 2012 року Апеляційний суд Одеської області виніс постанову про видачу правоохоронним органам РФ 31-річного Адама Осмаєва. Однак Європейський суд з прав людини рекомендував владі України не видавати затриманого Росії, і процес екстрадиції підслідного в РФ був припинений. Він неодноразово заявляв, що зізнався в підготовці замаху під тиском і тортурами.

У вересні 2013 року Мосміськсуд засудив до 10 років ув'язнення Іллю П'янзіна, визнавши його винним у підготовці замаху на Володимира Путіна.