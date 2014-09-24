Яценюк сьогодні зустрінеться із генсеком ООН та виступить перед Генасамблеєю

Очікується, що виступ Яценюка перед Генасамблеєю відбудеться у другій половині дня, повідомляє Центр новин ООН.

Загалом перед її учасниками із доповідями виступлять близько 140 глав держав і урядів, а також міністри закордонних справ і глави делегацій на іншому рівні.

Крім того, перед початком загальних дебатів Генеральний секретар ООН представить державам-членам ООН свою щорічну доповідь про роботу Організації.

Читайте такожООН: на Донбасі загинули понад 3,5 тисячі осібУ цій доповіді Пан Гі Мун зазначив, що події в Україні, Сирії та інших частинах світу поглибили розбіжності між державами-членами з питань сприяння міжнародному миру. За його словами, геополітична напруженість відбилася також на спорах, що стосуються морської акваторії та кіберпростору.

У планах Яценюка також зустріч із генсеком ООН, на якій буде обговорено ситуацію на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Нью-Йорку відкривається загальнополітична дискусія Генасамблеї ООН.