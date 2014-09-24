Україна готова надати податкові пільги компаніям, які видобувають корисні копалини - Яценюк



Про це прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив у ході виступу в Раді зовнішніх відносин США (Council of foreign Relations - незалежний аналітичний центр США).

«Україна підписала ряд угод на розробку родовищ з такими компаніями як Shell, Chevron - лідерами у сфері видобутку нафти і газу. Наше завдання - дати таким компаніям можливість працювати, в тому числі за допомогою преференцій, включаючи преференції у податковій сфері», - сказав глава уряду.

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При цьому він зазначив, що відповідні норми передбачені законопроектами, які уряд подав на розгляд у парламент.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року було підписано угоду між компанією Shell і «Надра Юзівська» (НАК «Надра України») про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

5 листопада 2013 року було підписано угоду між американською нафтогазовою компанією Chevron і «Надра Олеська», яка також частково належить держпідприємству «Надра України».