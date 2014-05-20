Екс-голова Нацбанку підозрюється у розтраті майже 120 млн грн державних коштів

Екс-голова Національного банку України підозрюється у розтраті майже 120 млн грн державних коштів при створенні телеканалу БТБ («Банківське телебачення»).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Так, за результатами розгляду звернень двох народних депутатів України Головне слідче управління ГПУ розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями Нацбанку України при створенні телеканалу «Банківське телебачення».

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

”Встановлено, що у червні 2011 року керівництво НБУ прийняло рішення про створення телевізійного каналу (товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення»), який би висвітлював діяльність установи за кошти НБУ зі статутним фондом 10 млн грн. При цьому, упродовж 2011-2012 років виділялися значні кошти з державного бюджету – більш ніж 117 млн грн для забезпечення функціонування телеканалу, які спрямовувалися на закупівлю обладнання, надання послуг, тощо”, - пояснили в ГПУ.

Наразі колишньому голові НБУ повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а також перевіряється причетність інших службових осіб Національного банку до вчинення протиправних дій.

Розслідування у провадженні триває.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року НБУ очолював Сергій Арбузов, якого у січні 2013 року змінив на цій посаді Ігор Соркін.