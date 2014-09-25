Активісти вимагають від Авакова розслідувати діяльність кандидата-корупціонера на Кіровоградщині

Більше 120 кіровоградських активістів «Народного фронту» і кандидат в народні депутати від цієї партії Сергій Лібега поставили свої підписи під зверненням до міністра внутрішніх справ України Арсену Авакову. Вони вимагають від чиновника докласти максимум зусиль для недопущення отримання депутатського мандата представниками попередньої злочинної влади. Йдеться про колишнього співробітника місцевої водної міліції Олега Долгого, який за часів уряду Миколи Азарова був помічений в численних корупційних скандалах.

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«Цей колишній співробітник правоохоронних органів достатньо довго пропрацював у водній міліції, захищаючи не стільки екологічні ресурси краю, скільки інтереси різних владних структур. У тому числі прикриваючи локальні махінації ще одного "діяча" Кіровоградщини - Віктора Бойка, колишнього міністра охорони природного довкілля України в уряді Миколи Азарова. У територіальної громади є серйозні підстави для того, щоб підозрювати Олега Долгого в причетності до екологічних злочинів, фактів браконьєрства, а також інших діянь корупційної спрямованості», - пишуть представники «Народного фронту» у своєму зверненні. Вони припускають, що мандат народного депутата потрібен Олегу Долгому не тільки, щоб гарантувати присутність представників колишньої влади у новому парламенті, а й для отримання недоторканності, яка дозволить уникнути люстраційних процесів.

Підписанти акцентують увагу міністра внутрішніх справ на тому, що «регіональний» кандидат не гребує використанням технологій і медійних ресурсів попередньої української влади. «Обслуговують кандидата Олега Долгого Павло Шеремет, який давно втратив право називатися незалежним журналістом, а також "кишеньковий" політтехнолог Партії Регіонів Сергій Гайдай. Зусиллями останнього в окрузі реалізується сценарій дестабілізації ситуації з метою пригнічення вільного вибору громадою свого майбутнього представника у Верховній Раді», - акцентують увагу автори звернення.

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Вони рекомендують Арсену Авакову втрутитися в ситуацію, щоб не допустити дискредитації виборчого процесу. «Просимо Вас вжити відповідні заходи і вплинути на ситуацію, що складається в окрузі. Упевнені в тому, що Ви, як політик нової України, прикладете максимум зусиль для того, щоб не дати обзавестися мандатами представникам злочинної влади, діяння яких повинні стати предметом пильного вивчення українським правосуддям», - йдеться у листі на ім’я міністра внутрішніх справ.