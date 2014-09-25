Суд Москви 26 вересня розгляне скаргу на проведення психекспертизи Савченко

Про це на своїй сторінці в "Твіттері" написав адвокат Микола Полозов. Він також повідомив, що Надію Савченко утримують в одиночній камері. "ТВ немає, в камері холодно. Везли її поїздом два дні. У СІЗО їй можна писати через ФСВП – листа", – написав адвокат.

Читайте такожСавченко знаходиться в СІЗО у Москві"Ми вимагаємо від керівництва СІЗО-6 вжити всіх необхідних заходів щодо надання належної медичноїдопомоги Надії Савченко", – додав адвокат. За його словами, льотчиця застудилася під час етапування. Адвокати вирішують питання про передачу їй теплих речей і ліків.

Захист Надії Савченко раніше сьогодні заявив про її перебування в московському СІЗО-6 у Печатниках.