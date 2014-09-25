Суд Москви 26 вересня розгляне скаргу на проведення психекспертизи Савченко
Басманний районний суд Москви 26 вересня розгляне скаргу захисту української льотчиці Надії Савченко на постанову слідства про стаціонарну психіатричну експертизу.
Про це на своїй сторінці в "Твіттері" написав адвокат Микола Полозов. Він також повідомив, що Надію Савченко утримують в одиночній камері. "ТВ немає, в камері холодно. Везли її поїздом два дні. У СІЗО їй можна писати через ФСВП – листа", – написав адвокат.
Читайте такожСавченко знаходиться в СІЗО у Москві"Ми вимагаємо від керівництва СІЗО-6 вжити всіх необхідних заходів щодо надання належної медичноїдопомоги Надії Савченко", – додав адвокат. За його словами, льотчиця застудилася під час етапування. Адвокати вирішують питання про передачу їй теплих речей і ліків.
Захист Надії Савченко раніше сьогодні заявив про її перебування в московському СІЗО-6 у Печатниках.
Напоминаю, завтра Басманный суд в 10:00 рассматривает жалобу защиты Савченко на постановление следствия о стационарной психэкспертизе.
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 25 сентября 2014