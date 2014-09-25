Порошенко пояснив, чому деякі "беркутівці" після подій на Майдані мають право на захист
Президент наголосив, що бійці “Беркуту” та ВВ, які після подій на Майдані пішли в зону АТО та захищали Україну, кров`ю змили свою провину.
Президент України Петро Порошенко вважає, що бійці “Беркуту” та Внутрішніх військ, які після подій на Грушевського і на Інститутській, пішли в зону АТО обороняти державу, мають право на захист.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час прес-конференції.
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“Хто має бути виправданий за ті злочини, які чинилися на вулицях Інститутській і Грушевського. Я теж маю про це сказати. Бійці “Беркуту, бійці Внутрішніх військ, які після подій на Грушевського і на Інститутській пішли в зону АТО, героїчно боронили державу і кров`ю змили свою провину, мають бути захищені. Можливо, це кому не сподобається, а це моя принципова позиція. Ті, хто захищав державу зі зброєю в руках, ризикував життям і героїчно воював, мають право на захист. Всі решта після детальних розслідувань мають бути притягнені до відповідальності”, - сказав він.