Яценюк на Генасамблеї ООН звернувся до Путіна і закликав не скасовувати санкції
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав країни світу не скасовувати санкції проти Росії доти, доки Київ не відновить контроль над усією територією країни, включно із Кримом.
Про це Яценюк заявив на сесії Генеральної асамблеї ООН.
Яценюк вимагає, щоб Росія вивела свої війська зі сходу України, «припинила постачання керованих Росією терористів» і розпочала «реальні мирні переговори». Український прем’єр додав, що Росія має дотримуватися всіх 12 пунктів підписаного в Мінську 5 вересня документа про припинення вогню, а не «обирати з меню вишеньку», передає Радіо Свобода.
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«Дозвольте мені прямо звернутися до російського президента: пане Путін, ви можете перемогти війська, але ви ніколи не переможете народ, єдиний український народ», – сказав Яценюк.
Український прем’єр виступав невдовзі після президента США Барака Обами, який наголосив, що Вашингтон може послабити санкції, якщо Москва дотримуватиметься угоди про припинення вогню.
Росія заперечує свою пряму участь у конфлікті на сході України, зокрема й надсилання в Україну своїх регулярних військ.