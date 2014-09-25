Яценюк на Генасамблеї ООН звернувся до Путіна і закликав не скасовувати санкції

Про це Яценюк заявив на сесії Генеральної асамблеї ООН.

Яценюк вимагає, щоб Росія вивела свої війська зі сходу України, «припинила постачання керованих Росією терористів» і розпочала «реальні мирні переговори». Український прем’єр додав, що Росія має дотримуватися всіх 12 пунктів підписаного в Мінську 5 вересня документа про припинення вогню, а не «обирати з меню вишеньку», передає Радіо Свобода.

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«Дозвольте мені прямо звернутися до російського президента: пане Путін, ви можете перемогти війська, але ви ніколи не переможете народ, єдиний український народ», – сказав Яценюк.

Український прем’єр виступав невдовзі після президента США Барака Обами, який наголосив, що Вашингтон може послабити санкції, якщо Москва дотримуватиметься угоди про припинення вогню.

Росія заперечує свою пряму участь у конфлікті на сході України, зокрема й надсилання в Україну своїх регулярних військ.