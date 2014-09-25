Яценюк назвав умови, за яких Україна зможе перейти до мирних переговорів з РФ



Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав в інтерв’ю програмі «Час-Тайм».

«Росія повинна забратися геть зі своїми танками, агентурою, артилерією... це перша передумова. Друге — ми зобов`язані відновити контроль над українсько-російською частиною державного кордону України. І це пряме зобов`язання Росії. Третє — Росія повинна виконати вчорашню Резолюцію Ради безпеки ООН і припинити підтримувати терористів на території України. І четверте - тоді ми можемо перейти до якихось мирних переговорів”, - сказав він.

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Яценюк зазначив, що “є дуже скептичним з приводу успішності мирних переговорів, знаючи, що в Росії у голові, але для України потрібен мир”.

Він також підкреслив, що, проголосувавши вчора за резолюцію Ради Безпеки ООН 2178 щодо посилення відповідальності за допомогу терористичним організаціям, Росія взяла на себе зобов`язання припинити підтримку російських терористів на Донбасі.

«Ми розглядаємо цю резолюцію як зобов`язання Росії зупинити підтримку терористів, які спонсоруються РФ на території України”, - сказав він.