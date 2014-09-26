Опитування показало, що до Ради проходять чотири партії

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) з 5 по 13 вересня 2014 року. Результати опитування представив на прес-конференції в УНІАН директор відділу моніторингу, оцінки та соціологічних досліджень IFES Ракеш Шарма.

Згідно з даними опитування, за Блок Порошенко серед тих, хто «швидше за все голосуватимуть», на позачергових парламентських виборах віддадуть голоси 26% респондентів, за Радикальну партію - 11%, за «Батьківщину» - 8%, за «Громадянську позицію» - 6%.

Крім того, за ВО «Свобода» готові проголосувати 4%, інші партії сукупно мають 8% голосів виборців.

Крім того, як показало опитування, понад третина респондентів зазначили, що досі не визначилися, вказуючи, що є можливість зміни партійних уподобань під час передвиборчої кампанії.

Читайте такожНові депутати будуть молодші, бідніші й більш україномовні - екпертиШарма зауважив, що це дослідження було проведено до того, як прем’єр-міністр Арсеній Яценюк вийшов із партії «Батьківщина» і сформував свою власну партію – «Народний фронт».

Загалом було опитано 1 тис. 613 респондентів по всій Україні за виключенням Донбасу. Похибка опитування - 2,5%. На Донбасі методом особистих та телефонних інтерв’ю опитали 391 респондента.

Дослідження проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Як повідомляв УНІАН, за даними соціологічного дослідження дослідницької компанії «Актив-груп», понад 40% виборців планують голосувати за «Блок Петра Порошенка».