Бойко розповів, як Балога і Ахметов спілкуються у ”людському плані”

У Партії регіонів не вбачають загрози у падінні рейтингу своєї політичної сили.

Про це сказав "регіонал" Юрій Бойко, коментуючи дані останніх соціологічних досліджень, згідно з якими рейтинг Партії регіонів знижується.

"На сьогодні ми не втрачаємо рейтинг. У будь-якому суспільстві, якщо партія переходить в опозицію, то частина людей від неї відходить. Це нормально. І ми дуже спокійно до цього ставимося", - сказав Бойко в інтерв’ю "Радіо "Свобода".

Коментуючи інформацію про те, що новий політичний проект голови секретаріату президента Віктора Балоги розраховує на прихильність поміркованої частини Партії регіонів з метою підтримки Віктора Ющенка на президентських виборах, Бойко сказав:

"Ви знаєте, офіційно про це ще ніхто не казав. У нашій бурхливій політичній ситуації дуже багато чуток. Я вважаю, що переважна більшість з них немає під собою ніякого підґрунтя.

Ну, можливо, частина наших партнерів, наших колег планує здійснити новий політичний проект. Це право будь-якої людини — робити новий політичний проект".

На питання, чи справді Балога розпочав зближення з Рінатом Ахметовим, Бойко зазначив:

"Ви знаєте, великий бізнес повинен співпрацювати з владою. І в тому, що він буде співпрацювати, якщо це буде на користь країні, на стабільність, то це нормально. Якщо це буде на стабільність, то це нормально. І будь-які там політичні рішення, які приймаються сьогодні паном Балогою, я вважаю, що він якраз і усвідомлює те, що правляча коаліція в тому форматі, в якому вона є, вона не працює".

На уточнююче питання, чи Ахметов співпрацює з Балогою, Бойко зазначив, що вони "спілкуються в людському плані".

"Це нормально? Нормально, тому що вони живуть в одній країні, вони всі є патріотами, тому що ж не від’їжджають з країни, працюють і живуть тут", - сказав він.

Крім того, Бойко спростував інформацію про те, що він нібито лобіював фінансування Партії регіонів з боку Дмитра Фірташа, щоб замінити Ахметова.

"Я вважаю, що не може людина прийти до лідера партії і пропонувати таке взагалі, тому це такі чутки… Я вже сьогодні відповідав на це запитання одному з журналістів. Відповідь коротка: це чутки і плітки. Такого не було", - сказав він.

Українська правда