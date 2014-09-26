„Свобода” готова самостійно люструвати силовиків і карати зрадників

Про це заявив очільник ВО „Свобода” Олег Тягнибок. На його переконання, це являється основною передумовою неможливості повернення України до диктатури і свавілля силових структур.



„Революція гідності розпочалася після того як силові структури проявили звірячу агресію до власних громадян. Але досі чимало правоохоронців, які мали відношення до тих подій, продовжують працювати в силових органах. І поки вони залишаються на своїх посадах, загроза повторення цієї агресії нікуди не зникла. Якщо не буде люстрації, в Україні з'являться нові януковичі, які катуватимуть власний народ”, - вважає лідер націоналістів.

За словами Тягнибока, “Свобода” готова самостійно люструвати силові органи та виявляти в них зрадників.

„Сьогодні вже ніхто не може уникнути відповідальності за свої вчинки, замовчати їх, оскільки народ все бачить і все пам’ятає. За допомогою громади ми будемо мати змогу виявляти зрадників України і карати їх. Так само ми зможемо люструвати тих, хто заплямував себе активною співпрацею із режимом Януковича, віддавав злочинні накази або виконував їх”, - підкреслив Тягнибок.

Він впевнений, що люстрація в силових органах і своєчасне виявлення там зрадників української держави унеможливить нову агресію з боку Російської Федерації.

„Нинішня ситуація на сході країни сталася в тому числі і через те, що в українських штабах на високих посадах давно сидять агенти ФСБ, яких було введено туди за часів правління Януковича. Вони розвалили армію, передавали ворогу державні таємниці і весь цей час вели підривну роботу, спрямовану послабити обороноздатність нашої держави. Лише повне очищення силових структур від цих людей і їх належне покарання унеможливить повторення нинішньої ситуації в майбутньому”, - переконаний лідер „Свободи”.