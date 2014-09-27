Блок Порошенка представив мажоритарників Чернігівської області

У церемонії у Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театрі взяв участь лідер президентського передвиборчого блоку Юрій Луценко.

На Чернігівщині вибори відбуватимуться у 6-ти округах: 205-му, 206-му, 207-му, 208-му, 209-му та 210-му. Так, в 207 окрузі президентський блок висунув 33-річного Анатолія Євлахова, роблячи ставку на молодого і перспективного кандидата, ефективного управлінця відомого Корюківського підприємства, який вже довів свою здатність працювати по-новому в інтересах місцевої громади.

Виступаючи на заході, Анатолій Євлахов пояснив, що йде до Верховної Ради, щоб боротися з корупцією, створювати умови для розвитку виробництв і збільшення робочих місць, змінювати податкову систему – тоді в Україні не буде депресивних регіонів.

Читайте такожЦВК зареєструвала список кандидатів від "Блоку Петра Порошенко" «Податки повинні залишатися на місцях, а не йти в центр. Ми самі у себе вдома краще знаємо, які проблеми нас хвилюють і як їх вирішувати», - вважає Євлахов. Він виступив на підтримку президентських реформ, які змінять економічні умови і дадуть людям упевненість у завтрашньому дні.

«Україна переживає один з найскладніших моментів в історії. У нас є внутрішній і зовнішній ворог. Це війна і корупція. Тому перше завдання влади і кожного громадянина - повернути мир, зупинити агресора, а потім – знищити внутрішнього ворога», - сказав Євлахов.

Він закликав підтримувати політичну силу президента, щоб сформувати в новому парламенті сильну більшість. Адже саме через відсутність єдності в демократичних командах у парламенті не працює проукраїнська більшість, яка б просувала і підтримувала необхідні реформи в економіці, зміцнювала українську армію і захист української незалежності.

«Ми повинні почати об'єднуватися заради цих цілей. Ми разом повинні усунути «п'яту колону» і забезпечити краще майбутнє для нашої країни », - упевнений кандидат.