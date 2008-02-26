Герман пояснила, чому Янукович хоче достукатися до НАТО

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ хоче зустрітися з керівництвом НАТО, щоб повідомити, що “більша частина” українського суспільства проти вступу України в цю організацію.

Таке в інтерв’ю УНІАН заявила народний депутат України, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Вона нагадала, що партія надіслала листа керівництву Альянсу. “Нам цікаво, чи НАТО почуло наш голос, чи НАТО почуло, що більша частина українського суспільства проти вступу України до НАТО”, – сказала Г.ГЕРМАН. “Якщо НАТО не матиме можливість нас вислухати, то це також відповідь для наших виборців” – додала вона, зазначивши, що і такий розвиток ситуації “наші люди відповідно оцінять”.

За повідомленнями сайту Партії регіонів, народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН зазначив, що вже затверджена програму візиту В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя. Нею передбачається участь лідера Партії регіонів у роботі Комітету “Україна-ЄС”. Крім того, заплановані його зустрічі “з відомими і впливовими європейськими політиками: комісаром ЄС із зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, Верховним представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ та віце-президентом Європарламенту Мареком СІВЕЦЕМ”. “У програмі візиту голови парламентської фракції Партії регіонів В. ЯНУКОВИЧА зарезервовано час для його зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ” - цитує С.ЛЬОВОЧКІНА прес-служба партії.