Учасники АТО: Кандидати у нардепи зловживають агітацією на воєнну тематику

Про це заявив керівник спецпідрозділу «Київ-Центр» Вячеслав Константіновський в Українському кризовому медіацентрі.

Він зауважив, що усі кандидати і партії зловживають у своїй агітації воєнною тематикою.

Проте більшість з них є звичайними військовими туристами, які дізнаються про події на фронті з телебачення й Інтернету.

Він також наголосив, що напередодні зими українська армія і добровольчі батальйони в зоні АТО стикнулися з новими проблемами. Бійці потребують спеціальних наметів та засобів для обігріву. Мінімальний набір одягу і термобілизни коштує щонайменше 12 тисяч гривень. «Вже зараз до зими треба готувати військову техніку, що працює на дизелі. Інакше, українська армія стане паралізованою», - наголосив Константіновський.