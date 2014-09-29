”Айдар” звільнив посадовця Луганської міськради, затриманого за підозрою у співпраці з «ЛНР»
22:41, 29 вересня 2014Політика
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Батальйон ”Айдар” сьогодні, 29 вересня, звільнив заступника начальника департаменту Луганської міської ради з питань внутрішньої та інформаційної політики і роботи з депутатами Олександра Савенка.
”Айдар” звільнив посадовця Луганської міськради, затриманого за підозрою у співпраці з «ЛНР» / 5 канал
Як повідомили УНІАН родичі Савенка, після дачі свідчень його було випущено на волю.
Вони додали, що Савенко відчуває себе добре, з ним усе гаразд.
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Як повідомляв УНІАН, батальйон ”Айдар” 25 вересня затримав заступника начальника департаменту Луганської міської ради з питань внутрішньої та інформаційної політики і роботи з депутатами Савенка за підозрою у співпраці з терористичною організацією «Луганська народна республіка».
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