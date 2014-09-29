”Айдар” звільнив посадовця Луганської міськради, затриманого за підозрою у співпраці з «ЛНР»

Як повідомили УНІАН родичі Савенка, після дачі свідчень його було випущено на волю.

Вони додали, що Савенко відчуває себе добре, з ним усе гаразд.

Читайте також«Айдар» затримав луганського чиновника, який підозрюється у співпраці з ЛНР

Як повідомляв УНІАН, батальйон ”Айдар” 25 вересня затримав заступника начальника департаменту Луганської міської ради з питань внутрішньої та інформаційної політики і роботи з депутатами Савенка за підозрою у співпраці з терористичною організацією «Луганська народна республіка».