На Львівщині родинам загиблих у зоні АТО вже виплачено більше 20 мільйонів

Про це повідомили УНІАН у Львівському обласному військовому комісаріаті.

Як зазначається у повідомленні, обласний військовий комісаріат забезпечив виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 609 тис. грн кожній сім’ї. Документи на виплату коштів ще для 30-ти сімей знаходяться на розгляді у Департаменті фінансів Міністерства оборони України.

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Виплата допомоги буде здійснена після прийняття відповідного рішення та надходження фінансування.

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабміну № 975 від 25 грудня 2013 року, сім’ї військових, які загинули в зоні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, можуть претендувати на одноразову страхову виплату з держбюджету у розмірі 500 прожиткових мінімумів (прожитковий мінімум – 1218 гривень для працездатних осіб).