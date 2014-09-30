Нестабільність з Донбасу почала розповзатись по Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, у прикордонних з Україною районах Російської Федерації фіксується різке погіршення криміногенної ситуації, що пов’язано із виїздом до Росії бандитів-дезертирів, представників непідконтрольних нікому терористичних банд, контрабандою та збутом накраденого в Україні майна.

Читайте такожУкраїна закрила чверть КПП з РФ і готується завершити перший етап будівництва "Стіни"«У зв’язку з чим на закритих українською стороною пунктах пропуску «Ізварине», «Червонопартизанськ» та «Довжанський» співробітники ФСБ РФ здійснюють поглиблений догляд кожного автомобіля на в’їзд до Росії», - зазначив Лисенко.

Нагадаємо, ще на початку серпня в мережі з'явилося відео, на якому п'яний чоловік, погрожуючи пістолетом, намагався зупинити автомобіль під Ростовом. Серед іншого він кричав, що він з Донецька.